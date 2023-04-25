Amasra maden katliamında eşini kaybeden Meltem Baykal sanıklara böyle feryat etti: "Trilyon mu istiyon, vereyim, 5 dakika kocamı getir!”

Amasra'da yaşanan maden katliamında 43 madenci hayatını kaybetti. Sanıkların yargılamasına bugün başlanırken, katliamda eşini kaybeden bir madenci yakını, sanıklara doğru "Kaldır kafamı yüzüme bak, cesaretin var mı lan?" diye bağırarak isyan etti.

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Bartın'ın Amasra ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında 43 madencinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili dava başladı.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklardan 4'ü, olası kastla öldürme suçundan bin 80 yıla kadar, 4'ü tutuklu 19 sanık ise bilinçli taksirle öldürme suçundan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Adliye koridoruna kurulan duruşma salonunda, yakınlarını kaybeden madenci ailelerinden bazıları sanıklara “Katiller” diyerek bağırdı.

“CESARETİN VAR MI LAN?”

Gazeteci İsmail Saymaz, eşini kaybeden Meltem Baykal’ın feryadını sosyal medya hesabından paylaştı.

Eşi Deniz Baykal’ı Amasra’da yaşanan maden katliamında kaybeden Meltem Baykal, mahkeme salonunda isyan etti. Yargılanan şahıslara doğru seslenen Baykal, “Kaldır kafanı yüzüme bak” diyerek, “Cesaretin var mı lan?” diye sordu.

Üç çocuğunun yetim kaldığını söyleyen Baykal, “Üç yetimim var, ‘baba’ diyor. Getir babasını. 5 dakika getir. Trilyon mu istiyon, vereyim. 5 dakika kocamı getir!” diyerek sanıklara isyan etti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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