Müyesser Yıldız'ın hapis cezası onandı: İtiraz yolu kapatıldı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, "Bir ‘terörist’ daha kıskıvrak yakalanacak" başlıklı yazısında gazeteci Müyesser Yıldız'ın “siyasi ve askeri casusluk yapma” suçlamasıyla yargılandığı davadan aldığı 3 yıl 7 ay 10 günlük cezasının onandığını ve itiraz yolunun kapalı olduğunu yazdı.

Pehlivan yazısında Yıldız'ın telefonunun illegal bir şekilde dinlendiğini hatırlatarak Savcı Zekeriya Öz'e karşı açtığı davayı anlattı. Yıldız'ın dava sonucu Silivri'de 16 ay tutuklu kaldığını aktaran Pehlivan, aradan yıllar geçtikten sonra devletin Yıldız'a “Haklıymışsın, onlar gerçekten teröristmiş, pardon” dediğini söyledi.

DAVA AÇMADI

Yıldız'ın bu duruma karşı tazminat davası açmadığını söyleyen Pehlivan "Çünkü “terörist” diye suçlanan o kadın, kazanacağı paranın halkın cebinden çıkan vergilerle ödenmesinden rahatsızdı." dedi.

Yıldız'ın zaman içinde yazılarıyla pek çok uyarı yaptığını söyleyen Pehlivan, yazılanların gazetecilik başarısı olduğunu ancak Yıldız'ın haklı çıktığı için üzüldüğünü aktardı. Tuşlu telefonlarla haber takibi yapan Yıldız'ın yazdıklarının devlet ajansları tarafından dahi alındığını aktaran Pehlivan, "Bu ülkenin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından “PKK seviciliği” ile suçlandı. O da tıpkı zamanında Zekeriya Öz’e yaptığını yaptı ve Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu. Ne güzel ki Soylu’dan çerçeveletip duvara asacağı 1 TL’lik tazminat da kazandı." dedi.

SİYASİ VE ASKERİ CASUSLUK

Yıldız'ın Soylu'ya yaptığı suç duyurusundan 3 gün sonra “siyasi ve askeri casusluk yapma” suçlamasıyla gözaltına alındığını aktaran Pehlivan, "Aynı senaryoyu farklı aktörler oynuyordu. Bundandır ki yine cezaevine girdi. Beş ay tek başına hücrede tutuldu. “Bipolar bozukluğu” olan bir başçavuş üzerinden cezalandırıldı. 3 yıl 7 ay 10 gün hapsine karar verildi." dedi.

Cezanın onandığını aktaran Pehlivan "Öğrendim ki istinaf mahkemesi cezasını onadı. İtiraz yolunu da kapadı. Avukatları hem Yargıtay’a hem de Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu fakat pek de umutlu değiller... Yani o gazeteci bugünlerde yeniden cezaevine girecek. Belki içeride çok durmayacak ama devlet, gönlünde yurt sevgisinden başka şey bulamayacağı o kadına hücresini bir kez daha göstermeye hazırlanıyor. Adı Müyesser Yıldız. Bu satırları okuyanlar ve onların çocukları adil bir ülkede yaşasın diye hayatını ortaya koyan yiğit gazeteci. Ve evet, şimdi yeniden hapse gireceği günü bekliyor. Utanalım. Zira kabahatin çoğu bizim, canım kardeşim!" ifadelerini kullandı.

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