Müstehcenlikten Tutuklanan Tuğba Ekinci'nin İfadesi Ortaya Çıktı: 'Suç Olduğunu Düşünmedim'

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Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ‘Müstehcenlik’ suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Tuğba Ekinci'nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklanmıştı. Tutuklanan şarkıcı Ekinci'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Burak Doğan'ın haberine göre Ekinci ifadesinde şu ifadeleri kullandı: "Vatana milletime bağlı bir insanım. Özellikle kolluk kuvvetleri, şehit ve gazi yakınları ile yardıma muhtaç kişiler yönelik yapmış olduğum programlarda para almadım. Yaptığım paylaşımın suç unsuru olduğunu öngörmedim. Eğer şayet suç unsuru olduğunu bilseydim böyle bir paylaşım yapmazdım. Konu hakkında söyleyeceklerim bunlardan ibarettir.

'BEN YAPMADIM'

Benim X isimli platform üzerinde herhangi bir hesabım yoktur ve bir paylaşımım bulunmamaktadır. Bahse konu videonun paylaşımını X isimli platform üzerinde ben yapmadım. Bahse konu brazmagazin isimli hesabın kullanıcısını ve hesabı tanımıyorum. Dosyaya konu paylaşımdaki videoyu ben kendim çektim ve tarafımca kullanılan 'tugbaekinciofficial' isimli Instagram hesabımda paylaştım.

'SUÇ OLDUĞUNU DÜŞÜNMEDİM'

Burada yaptığım paylaşım ise ana sayfada sabitlenmeden story olarak adlandırılan anlık bir paylaşımdır. Çektiğim ve paylaşmış olduğum bu videonun suç unsuru olduğunu düşünmedim. Kaldı ki çok daha müstehcen olarak değerlendirebileceğim ahlaksız uyuşturucu ve yasaklı madde içerikli paylaşımları sosyal medya organları üzerinde görmekteyiz. Bu denli paylaşımları izledikten sonra kendi yaptığımın suç olabileceğini düşünmedim. Bu paylaşımı yaptıktan çok kısa bir süre sonra ailem tarafından tepki çekmem üzerine paylaşımı hemen kaldırdım. Fakat Instagram hesabım birçok takipçim tarafından takip edilmekte olup, bahse konu paylaşım iznim ve bilgim dışında başka kişiler tarafından kopyalanarak farklı mecralarda paylaşılmış, konu tamamen bundan ibarettir.”

Kaynak: Haber Merkezi