Muhittin Böcek'e 'Fuhuş' Soruşturmasında Çarpıcı Ayrıntılar: İşe Alma Vaadiyle İğrenç Tuzak

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e yönelik yürütülen fuhuş soruşturmasında yeni ayrıntılara ulaşıldı. Soruşturma kapsamında fuhşa aracılık ettiği tespit edilen 3 kişi tutuklandı. 20 mağdur kadından 11’inin işe alınma vaadiyle, 9’unun ise ev kirası, beyaz eşya alımı ve ailelerine yardım vb. vaatlerle fuhşa yönlendirildiği iddia ediliyor.

Son Güncelleme:
Muhittin Böcek'e 'Fuhuş' Soruşturmasında Çarpıcı Ayrıntılar: İşe Alma Vaadiyle İğrenç Tuzak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e yönelik yürüttüğü fuhuş soruşturmasında yeni ayrıntılara ulaşıldı. Soruşturma kapsamında fuhşa aracılık ettiği tespit edilen 3 erkek ve 1 kadından 3’ünün tutuklandığı; tespit edilen 20 mağdur kadından 11’inin işe alınma vaadiyle, 9’unun ise ev kirası, beyaz eşya alımı ve ailelerine yardım vb. vaatlerle fuhşa yönlendirildiği öğrenildi. Şu ana kadar 8 mağdur kadının da şikâyetçi sıfatıyla ifade verdiği belirtildi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Etiketler
Muhittin Böcek fuhuş
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
DEM Parti'de Bakırhan ve Hatimoğulları Bir Kez Daha Eş Genel Başkan Seçildi Bakırhan ve Hatimoğulları Bir Kez Daha Eş Genel Başkan Seçildi
7 Araç Birbirine Girdi, Trafik Kilitlendi 7 Araç Birbirine Girdi, Trafik Kilitlendi
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
64 Yıl 6 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Kadın, Sosyal Medyada Canlı Yayın Yaparken Yakalandı! 64 Yıl 6 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Kadın, Sosyal Medyada Canlı Yayın Yaparken Yakalandı
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Yüksek Lisans ve Doktorada Yeni Dönem Başlıyor Akademi Hayatında Yeni Dönem Başlıyor
2022'den Bu Yana İktidarda Olan İtalya Başbakanı Meloni'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür Meloni'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür
Orta Doğu'da Yüksek Tansiyon! İran, ABD Uçak Gemisini Vurduğunu Öne Sürdü İran, Uçak Gemisini Vurduğunu Öne Sürdü
Denizli'deki Alacak Verecek Tartışması Kabusa Döndü: Kafeye Silahlı Saldırıda Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Kafeye Silahlı Saldırıda Çok Sayıda Ölü ve Yaralı