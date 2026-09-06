7 Araç Birbirine Girdi, Trafik Kilitlendi

Muğla-Antalya karayolu Ula kavşağına yakın bölgede meydana gelen zincirleme trafik kazası sonrası Marmaris ve Fethiye istikametine giden araçlar kaza nedeniyle kapanan yolda uzun kuyruklar oluşturdu.

Son Güncelleme:
7 Araç Birbirine Girdi, Trafik Kilitlendi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza Menteşe-Ula Karayolu Gülağzı kavşağı ile Ula kavşağı arasında meydana geldi.

7 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Ula kavşağına iniş esnasında yaşanan kazada 48 ATZ 558 (otomobil), 48 E 1331 (otomobil), 34 HRH 156 (kamyonet), 07 V 4748 (kamyonet), 48 ADJ 350 (otomobil), 20 ATL 308 (otomobil) ve 48 AYA 860 (otomobil) plakalı araçlar kazaya karıştı.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Kaza sonrası iki kişi hafif yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Bölgeye sevk edilen Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri yolu tek şeritten ulaşıma açarken, karayolunda uzun kuyruklar oluştu.

Kaynak: İHA

Etiketler
Muğla Trafik kazası
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Serhat Kılıç'ın Cenaze Programı Belli Oldu Serhat Kılıç'ın Cenaze Programı Belli Oldu
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Yeşil Türkiye'yi Hedef Alanlara Geçit Yok! Bakan Gürlek, 16 Şüphelinin Tutuklandığını Duyurdu Yeşil Türkiye'yi Hedef Alanlara Geçit Yok! Bakan Gürlek, 16 Şüphelinin Tutuklandığını Duyurdu
ÇOK OKUNANLAR
64 Yıl 6 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Kadın, Sosyal Medyada Canlı Yayın Yaparken Yakalandı! 64 Yıl 6 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Kadın, Sosyal Medyada Canlı Yayın Yaparken Yakalandı
2022'den Bu Yana İktidarda Olan İtalya Başbakanı Meloni'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür Meloni'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Yüksek Lisans ve Doktorada Yeni Dönem Başlıyor Akademi Hayatında Yeni Dönem Başlıyor
Orta Doğu'da Yüksek Tansiyon! İran, ABD Uçak Gemisini Vurduğunu Öne Sürdü İran, Uçak Gemisini Vurduğunu Öne Sürdü
Aziz Yıldırım'dan Derbi Sonrası Zehir Zemberek Sözler: 'Gerekirse Ligleri Bir Sene Erteleyin' Aziz Yıldırım'dan Derbi Sonrası Zehir Zemberek Sözler