DEM Parti'de Bakırhan ve Hatimoğulları Bir Kez Daha Eş Genel Başkan Seçildi

DEM Parti'nin 5'inci Olağan Büyük Kongresi'nde Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, geçerli 535 oyun tamamını alarak yeniden DEM Parti Eş Genel Başkanı seçildi.

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DEM Parti'de Bakırhan ve Hatimoğulları Bir Kez Daha Eş Genel Başkan Seçildi
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DEM Parti'nin 5'inci Olağan Büyük Kongresi, Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

GEÇERLİ 535 OYUN TAMAMINI ALDILAR

Kongrede yapılan eş genel başkanlık seçiminde Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, geçerli 535 oyun tamamını aldı.

Kongrede parti organlarının seçimi de gerçekleştirildi. Eş Genel Başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, kongrede yaptıkları konuşmalarda barış, demokratikleşme ve yeni döneme ilişkin mesajlar verdi. Kongre sonrasında önümüzdeki siyasi döneme ilişkin bildirgenin de kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

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DEM Parti Tülay Hatimoğulları Tuncer Bakırhan
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