Kahramanmaraş'ta Çıkan Orman Yangını Kontrol Altında

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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Kahramanmaraş'ta Çıkan Orman Yangını Kontrol Altında
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Kırsal Çakıroğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 2 ilk müdahale aracı, 6 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 70 personel sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta Çıkan Orman Yangını Kontrol Altında - Resim : 1

Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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