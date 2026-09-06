Kahramanmaraş'ta Çıkan Orman Yangını Kontrol Altında
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Kırsal Çakıroğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 2 ilk müdahale aracı, 6 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 70 personel sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: