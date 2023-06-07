Mustafa Balbay'ın kızı babası için verilen AYM kararını hatırlattı: Can Atalay’ın tutukluluğunun Anayasa’ya aykırı olduğu tartışmaya açık değildir

Ergenekon davası kapsamında hapis yatan eski CHP Milletvekili Mustafa Balbay'ın hukuk okuyan kızı Yağmur Balbay, milletvekili seçildiği halde serbest bırakılmayan Can Atalay'a ilişkin değerlendirmede bulundu.

Babası Mustafa Balbay'ın da 2011 seçimlerinde hapis yatarken milletvekili seçildiğini ancak tahliye talebini reddedildiğini hatırlatan Yağmur Balbay, babası hakkında verilen AYM kararına atıf yaparak "Can Atalay’ın tutukluluğunun haksız olduğu, Anayasa’ya aykırı olduğu tartışmaya açık değildir. On yıl önce AYM’nin babam için verdiği karar bunu ortaya koyuyor" dedi.

Can Atalay’ın tutukluluğunun haksız olduğu, Anayasa’ya aykırı olduğu tartışmaya açık değildir. On yıl önce AYM’nin babam için verdiği karar bunu ortaya koyuyor. O karardan bazı kısımlar paylaşmak istiyorum. pic.twitter.com/kVJIQPFQXp — yağmur balbay 💃🏻 (@yagmurbalbay) June 7, 2023

Yağmur Balbay, "Artık bu ülkede adaletsizlikler tekerrür etmesin. İnsanlara aynı acıları yaşatmayın. Yıllar sonra AYM Can Atalay için de benzer bir karar verse kaç yazar? Geç gelen adalet adalet değildir! Can Atalay’ı derhal serbest bırakın!" diye kaydetti.