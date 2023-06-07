Erdoğan'dan Bahçeli'ye teşekkür, Kurtulmuş'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Meclis Başkanı seçilen Numan Kurtulmuş'u tebrik etti. Erdoğan geçici Meclis Başkanlığı ve Kurtulmuş'a verdikleri destek nedeniyle MHP lideri Bahçeli'ye de teşekkür etti.

Erdoğan'dan Bahçeli'ye teşekkür, Kurtulmuş'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı seçilen AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’u telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Numan Kurtulmuş’un TBMM Başkanı seçilmesini kutlayarak, yeni yasama döneminin hayırlı olması ve başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel seçimlerin ardından Meclis Başkanı seçilene kadar geçici TBMM Başkanlığı görevini yürüten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de arayarak, bu görevi yürütmesinden dolayı tebriklerini ve teşekkürlerini iletti.

Erdoğan, Bahçeli'ye AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un TBMM Başkanlığına seçilmesine Cumhur İttifakı olarak verdikleri destek için de teşekkür etti. 

Çiçeklerinizi bitiren hata! Sakın yapmayın... Dibinin çürümesine ve küflenmesine yol açıyor Çiçeklerinizi bitiren hata! Sakın yapmayın... Dibinin çürümesine ve küflenmesine yol açıyor
Nurhan Damcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı Nurhan Damcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı
2023 yılı onların yüzüne gülecek: Şansı yaver gidecek 3 burç 2023 yılı onların yüzüne gülecek: Şansı yaver gidecek 3 burç
Şikayetler yüzde 20 arttı: “Zam gelecek bahanesiyle sigara satmıyorlar” Şikayetler yüzde 20 arttı: “Zam gelecek bahanesiyle sigara satmıyorlar”
ÇOK OKUNANLAR
Seks Olimpiyatları başlıyor: Hangi branşlarda, kaç puan verilecek? İşte kriterler Seks Olimpiyatları başlıyor: Hangi branşlarda, kaç puan verilecek? İşte kriterler
Hollywood Reporter hazırladı: İşte eleştirmenlere göre 21. Yüzyılın en iyi 50 filmi! Hollywood Reporter hazırladı: İşte eleştirmenlere göre 21. Yüzyılın en iyi 50 filmi!
Dünyanın en güzel on kadını altın oran ile seçildi: İşte o isimler Dünyanın en güzel on kadını altın oran ile seçildi: İşte o isimler
Asgari ücret için konuşulan rakam belli oldu Asgari ücret için konuşulan rakam belli oldu
İslam Memiş, dolar ve euro için rakam verdi: 'Not alın, lazım olabilir' İslam Memiş, dolar ve euro için rakam verdi: 'Not alın, lazım olabilir'