Nurhan Damcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Vefat eden sanatçı Nurhan Damcıoğlu için İzmir'de tören düzenlendi. Törende konuşan Damcıoğlu'nun yeğeni Yağmur Damcıoğlu, "Halam mesleğini icra ederken birçok yasaklama ve sansüre maruz kaldı" dedi.

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Nurhan Damcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de bir süredir pankreas kanseri ve bacaklarındaki rahatsızlık nedeniyle fizik tedavi gören sanatçı Nurhan Damcıoğlu, ani rahatsızlığı sonrası götürüldüğü Çiğli Devlet Hastanesi'nde kalp yetmezliği nedeniyle 5 Haziran'da hayatını kaybetti.

Damcıoğlu için İzmir Devlet Tiyatrosu Konak Sahnesi'nde tören düzenlendi. Damcıoğlu'nun cenazesi kılınan namazın ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törende konuşma yapan Nurhan Damcıoğlu'nun yeğeni, İstanbul Şehir Tiyatroları Sanatçısı Yağmur Damcıoğlu, şunları söyledi:

"Türk tiyatro tarihinin en değerli sanatçılarından halam Nurhan Damcıoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Bugün onun sahneye ilk adım attığı Devlet Tiyatrosu'nun bir sahnesinde, sanatçı dostları ve sevenleriyle, onu son yolculuğuna uğurlamak için toplandık. Halam çok enerjik, çok hayat dolu bir insandı ve seyirciyle inanılmaz farklı bir iletişimi vardı. Mutlaka seyirci arasına iner, onlara karışır, onlara sataşırdı. İnanılmaz emekçi bir kadındı. Çok çalışkan, çok dakikti. Sahnede, şov anında 3 kere tülbent değiştirdiğini biliyoruz. Kendisi Türk tiyatro tarihinin bir ögesiydi. Onunla birlikte bir dönem kapandı. Biz onu 'Kanto Kraliçesi' olarak bilsek de sanat hayatına ilk olarak 1950'li yıllarında Devlet Tiyatrosu'nda başladı. Şimdi bu sahnede ona olan son görevimizi yerine getirmek, oldukça hoş bir ironi. Halam Nurhan Damcıoğlu, bir kurum sanatçısı değil, Nurhan Damcıoğlu gönüllere taht kurmuş, milyonların kalbini fethetmiş bir halk sanatçısıydı."

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