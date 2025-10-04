Muş’ta Otomobil Şarampole Uçtu! 3 Kişi Yaralandı

Muş’un Kızılağaç beldesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Muş merkeze bağlı Kızılağaç beldesi Güdümlü köyü mevkiinde meydana geldi. Henüz sürücüsünün kimliği açıklanmayan otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçta sıkışan yaralılar kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

