Diyarbakır'da Örtü Yangını

Diyarbakır'da sebebi henüz bilinmeyen bir örtü yangını çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Diyarbakır’ın Dicle ilçesi kırsalında örtü yangını başladı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinemezken, ekiplerin müdahalesi başladı.

Kırsal Biçer Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yerleşim yerinden uzak olduğu bildirilen yangının, kontrol altına alınması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Bu arada yangına jandarma helikopterinin de havadan destek vereceği öğrenildi.

Gaziantep’te Sanayi Sitesinde Korkutan YangınGaziantep’te Sanayi Sitesinde Korkutan YangınGüncel

Dikkat, O Araçlar Aniden Alev Alıyor! Otomotiv Devi 19 Binden Fazla Aracını Geri ÇağırdıDikkat, O Araçlar Aniden Alev Alıyor! Otomotiv Devi 19 Binden Fazla Aracını Geri ÇağırdıEkonomi

Kaynak: AA

Etiketler
Yangın Diyarbakır
Son Güncelleme:
Gaziantep’te Sanayi Sitesinde Korkutan Yangın Sanayi Sitesinde Korkutan Yangın
Aman Dikkat! TOKİ'den Milyonlarca Kişiye Dolandırıcılık Uyarısı: Yasal İşlemler Başlatılmıştır TOKİ’den Vatandaşlara Dolandırıcılık Uyarısı
Yatalak Kadın Evinde Ölü Bulundu Yatalak Kadın Evinde Ölü Bulundu
Nihat Kahveci ‘Fenerbahçe’ye Hayırlı Uğurlu Olsun’ Diyerek Yeni Transferi Duyurdu Nihat Kahveci Fenerbahçe Bombasını Patlattı
ÇOK OKUNANLAR
AKP'li Şamil Tayyar'dan Bomba İddia: Bu Tarihlere İşaret Etti... Referandum Yolda, Erken Seçim Geliyor Referandum Yolda, Erken Seçim Geliyor
Özgür Özel Cezaevinde Duyduklarını Anlattı: 'Teker Teker Alınlarından Öpüyorum' 'Teker Teker Alınlarından Öpüyorum'
Sumud'da Alıkonulan Türkler İstanbul'a Getirildi Sumud'da Alıkonulan Türkler İstanbul'a Getirildi
Hamas'ın Yanıtından Sonra Kritik Hamle: İsrail'den 'Operasyonları Durdurun' Talimatı İsrail'den 'Operasyonları Durdurun' Talimatı
Meclis Polislerinde 'Yaka Kamerası' Dönemi... İşin Arkasından Milletvekilinin Oğlu Çıktı Meclis Polislerinde 'Yaka Kamerası' Dönemi... İşin Arkasından Milletvekilinin Oğlu Çıktı