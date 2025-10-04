Diyarbakır'da Örtü Yangını

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Diyarbakır’ın Dicle ilçesi kırsalında örtü yangını başladı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinemezken, ekiplerin müdahalesi başladı.

Kırsal Biçer Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yerleşim yerinden uzak olduğu bildirilen yangının, kontrol altına alınması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Bu arada yangına jandarma helikopterinin de havadan destek vereceği öğrenildi.

Kaynak: AA