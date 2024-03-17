Murat Kurum mağdurları yeniden sokağa çıkıyor

Şahintepe Barınma Hakkı Meclisi, salı günün saat 10.00'da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Halkalı Hizmet Binası önünde basın açıklaması yapacak.

Murat Kurum mağdurları yeniden sokağa çıkıyor

İstanbul Başakşehir’de kentsel dönüşüme karşı barınma haklarına sahip çıkan Şahintepe Barınma Hakkı Meclisi, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın İstanbul'daki binasına gidiyor.

Salı günü için basın açıklaması yapacağını söyleyen Meclis, "Kazandığımız 69 tane mahkeme kararına uymayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğu'ne gidiyoruz. Şimdiden Bakanlığı ve Murat Kurum'u uyarıyoruz; Kanal İstanbul Projesi nedeniyle bizleri mahallemizden sürgün etme politikanızdan artık vazgeçin. Ya Mahkeme Kararlarına Uyun Ya da Yüzlerce Tazminat Davasına Hazır Olun" dedi.

Meclis, 19 Mart Salı günü saat 10.00'da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Halkalı Hizmet Binası önünde seslerini duyuracak.

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