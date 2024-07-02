Murat Kurum bakanlığa atanmıştı: Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na Murat Kurum atandı. Kararın ardından 31 Mart seçimlerinde Murat Kurum'a karşı seçim zaferi elde eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi.

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Murat Kurum bakanlığa atanmıştı: Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Mehmet Özhaseki'den boşalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na Murat Kurum atanmıştı.

31 Mart seçimlerinde İstanbul'da AKP'nin adayı olan Murat Kurum 1 milyonu aşkın oy farkı ile CHP'li Ekrem İmamoğlu'na seçimi kaybetmişti.

İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum'un bakanlığa atanmasının ardından sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun Sağlık Bakanı olmasını tebrik eder yeni görevinde başarılar dilerim. Ayrıca yerel seçimde İstanbul’da yarıştığımız Sayın Murat Kurum’a da yeniden atandığı Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı görevinde üstün başarılar diliyorum."

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Murat Kurum Ekrem İmamoğlu İBB
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