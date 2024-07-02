Mahkemeden emsal karar: On binlerce işçiyi ilgilendiriyor

Enerji Çalışanları Sendikası, (EÇS) Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’ne (UEDAŞ) Bursa 12’nci İş Hukuku Mahkemesi’nde açtığı ‘işe iade’ davasını kazandı.

Gazete Duvar'dan Osman Çaklı'nın haberine göre; on binlerce enerji çalışanı için emsal olacak kararla birlikte, enerji sektöründe çalışan işçiler, gerçek işveren olan UEDAŞ’ın çalışma şartlarından faydalanabilecek.

Ayrıca mahkeme kararına göre, işçiler 5 yıllık geri ödeme almaya da hak kazandı. Enerji Çalışanları Sendikası Örgütlenme Uzmanı Burkay Avcı, 35 bin enerji işçisini ilgilendiren kararla ilgili, “Dağıtım şirketleri silinen vergi borçlarıyla birlikte kamuyu milyarlarca lira zarara uğratırken, aynı zamanda işçi başına verilen ücretleri de kendi kurdukları taşeronlar aracılığıyla ‘gasp’ ediyorlardı. Bu kararla birlikte mahkeme haksızlığa ‘dur’ demiş oldu” ifadelerini kullandı.

MAHKEME ALT TAŞERON ÇALIŞANIN ANA YÜKLENİCİYE AİT OLDUĞUNA KARAR VERDİ

UEDAŞ’ın alt taşeronu olan Uluğ Enerji Dağıtım A.Ş’ye bağlı işçiler hakkındaki işe alma, işten çıkarma, ücret belirleme gibi inisiyatif, UEDAŞ’a aitti. Enerji Çalışanları Sendikası avukatları tarafından açılan davada, işverenin Uluğ Enerji değil UEDAŞ olduğu belirtildi. İşten atılan işçinin işe iadesine karar veren mahkeme, gerçek işverenin UEDAŞ olduğuna hükmetti.

"DEVLETİ KANDIRIYORLARDI, MAHKEME KARARIYLA ORTAYA KONDU"

Enerji Çalışanları Sendikası avukatı Murat Altın, kararla ilgili şunları ifade etti:

“21 dağıtım bölgesinde yapılan ihalelerde özel şirketler ihaleleri alıyorlar, onlar da alt taşeronlara işi vererek, işçileri daha az ücrete çalıştırıp tazminat ödemiyordu. Çalışma güvenliği ve sosyal haklar açısından da olumsuz bir tablo doğuyordu. Biz bu davayı çalışanların Uluğ değil, UEDAŞ’ın çalışanı olduğunu söyledik. Devletin kandırıldığı bir durum, mahkeme tarafından da ortaya kondu.”

‘YOKSULLUĞUN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ’

EÇS Örgütlenme Uzmanı Burkay Avcı, mahkemenin verdiği kararın 35 bin enerji işçisini ilgilendirdiğini belirterek şöyle konuştu:

“Taşeronlaştırma yoluyla kimi yerlerde asgari ücretin altında kalan enerji işçileri bu kararla birlikte geçmişe yönelik ücret farklarını alabilecekler. Aynı zamanda bu yolla farklı kamu teşvikleri alıyorlardı. Bu kararla birlikte, yoksulluğu enerji işçisine reva gören dağıtım şirketlerinin bir nebze de olsa önüne geçebileceğiz. Bu ancak ve ancak enerji çalışanlarının kendi bağımsız sendikalarını kurmasıyla başarıya ulaştı.”