Multi Türkiye’den Dünya Down Sendromu Günü’nde dikkat çeken proje

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) ve Türkiye Down Sendromu Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen “Fazlasıyla” isimli iletişim projesiyle, Down sendromlu bireyler ve dezavantajlı gruplar için Mart ayının tamamında alışveriş merkezlerinde sosyal fayda yaratılması hedefleniyor. Proje kapsamında Down sendromlu bireylerin kendilerini ifade edebilmelerine olanak sağlamak, toplumda farkındalık yaratmak ve sosyal yaşamın Down sendromlu bireylerde yaratacağı değişime dikkat çekmek için çekimleri alışveriş merkezinde yapılan iletişim filmleriyle, Multi Türkiye portföyündeki tüm alışveriş merkezlerinin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılarak milyonlarca kişinin bilgilendirilmesi amaçlanıyor.

“ÇEŞİTLİLİK VE KAPSAYICILIK POLİTİKAMIZ GEREĞİ SORUMLULUKLARIMIZIN FARKINDAYIZ”

Multi Türkiye Genel Müdürü Ertuğrul Acar, projeyle Down sendromu konusunda farkındalığa yönelik önemli bir adım atılmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek şu açıklamalarda bulundu: “Down sendromlu bireylerin sosyal yaşama katılımını desteklemek, Multi olarak üzerimize düşen önemli bir toplumsal sorumluluktur. Çeşitlilik ve kapsayıcılık politikamız, herkes için eşit fırsatlar sağlama vizyonuyla şekillenmiştir. Ayrımcılığa karşı aktif bir duruş sergileyerek, farkındalık yaratmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz.

Kurumsal sosyal sorumluluk raporumuzda, Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedefleri doğrultusunda attığımız adımları somut olarak taahhüt ediyoruz. Down sendromu ve bu konudaki farkındalığın artırılması hususunda önemli çalışmalara imza atan ZİÇEV ve Türkiye Down Sendromu Derneği ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği de bizlere heyecan ve mutluluk vermiştir. "Fazlasıyla" mottosuyla hayata geçirdiğimiz, Grafis-DDB’nin hazırlık sürecinde destek verdiği projede emeği geçen tüm paydaşlara ve değerli ekip arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Bu birliktelikle, daha kapsayıcı bir geleceğe katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz.”

Proje, Multi Türkiye’nin yönetimindeki İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Kayseri, Denizli, Aydın,

Kapadokya, Erzurum, Gaziantep ve Manisa’da yer alan 13 alışveriş merkezinde eş zamanlı olarak hayata geçecek.