15 ilde operasyon: 139 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 ilde eş zamanlı düzenlenen “Bozdoğan-12" operasyonunda 139 kişinin yakalandığını açıkladı.

15 ilde operasyon: 139 gözaltı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yapığı paylaşımda Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Ardahan, Kırklareli, Batman, Şırnak, İzmir, Bursa, Antalya, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, Adana, Muş, Şanlıurfa ve Van illerinde eş zamanlı düzenlenen “Bozdoğan-12” operasyonunda 139 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

“Bölücü terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttükleri, örgütün gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları, kırsal alanda örüntülerinin tespit edildiği, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, nevruz etkinliklerinde güvenlik güçlerine, kamu araç ve binalarına saldırı eylemleri planladıkları, nevruz mitingi sonrası dağılımlar esnasında terör örgütü lehine slogan attıkları ve 21 Mart tarihinde ve öncesinde eylem arayışı içerisinde oldukları tespit edildi. Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalara ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.”

Kaynak: İHA

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