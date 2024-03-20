Kayıp Dilek, 38 gün sonra bulundu

Adıyaman’da, 38 gündür kayıp olarak her yerde aranan Dilek Çakılkaya, polis ekiplerinin çalışmalarıyla Gaziantep’te bulundu.

Son Güncelleme:
Kayıp Dilek, 38 gün sonra bulundu

Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi 2128. Sokak’ta ailesiyle birlikte yaşayan lise 2. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Dilek Çakılkaya 38 gün önce okula gidiyorum diyerek evden ayrıldı. Kendisinden bir daha haber alınamayan Dilek Çakılkaya için Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Her yerde aranan Dilek Çakılkaya’nın Gaziantep’te olduğu bir kafede çalıştığı tespit edildi. Durum üzerine Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçen Adıyaman Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları koordineli çalışmalar sonucunda Dilek Çakılkaya’yı buldu. Polis merkezine götürülen ve burada işlemleri tamamlanan Dilek Çakılkaya ailesine teslim edilmek üzere burada bulunan bir yurda yerleştirildi.

38 gündür kızını arayan anne Dilek Çakılkaya, Adıyaman Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine, İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren ve emeği geçen herkese teşekkür ettiğini dile getirdi. Anne Dilek Çakılkaya’nın Gaziantep’e giderek kızı Dilek Çakılkaya’yı yurttan teslim alacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Gaziantep
Son Güncelleme:
Görev süreleri doluyor: AYM, Yargıtay ve Danıştay'da seçim maratonu AYM, Yargıtay ve Danıştay'da seçim maratonu
Ben Bu Cihana Sığmazam'da veda! ATV'den apar topar yollarını ayırdı Ben Bu Cihana Sığmazam'da veda! ATV'den apar topar yollarını ayırdı
Vatandaş ülkeden kopuyor! 2023 yılında rekor iltica başvurusu 2023 yılında rekor iltica başvurusu
Gözleri asla doymuyor! Paraya ve lükse düşkün 3 burç belli oldu Gözleri asla doymuyor! Paraya ve lükse düşkün 3 burç belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
ORC anketini açıkladı: Seçimler İstanbul ilçelerinde kim kazanacak? ORC anketini açıkladı
ASAL'ın Adana anketinde çarpıcı sonuçlar! Aralarında sadece 1 puan var ASAL'ın Adana anketinde 'bıçak sırtı' sonuçlar!
MAK Danışmanlık Başkanı Kulat: Mansur Yavaş için seçim bitti, farkı daha da açabilir; Hatay'da Lütfü Savaş zaten öndeydi Mansur Yavaş için seçim bitti, farkı açabilir; Hatay’da Savaş zaten öndeydi
Öz çiftinin şirketine atanan kayyım Bünyamin Ergün intihar etti: Bıraktığı not dikkat çekti Öz çiftinin şirketine atanan kayyım Bünyamin Ergün intihar etti
Şanslı doğan 3 burç: Paraya para demeyecekler Şanslı doğan 3 burç: Paraya para demeyecekler