Erden Timur'un acı günü
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un dün vefat eden kayınvalidesi Hatice Gönül Sönmez, Yeni Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un dün vefat eden kayınvalidesi Hatice Gönül Sönmez, son yolculuğuna uğurlandı.
Zeytinburnu'ndaki Merkez Efendi Camisi'nde kılınan cenaze namazına, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, futbol direktör yardımcısı Ayhan Akman, Türkiye Futbol Federasyonunun eski başkanlarından Haluk Ulusoy, Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Burak Elmas, eski yöneticilerden Abdurrahim Albayrak, Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile merhumun ailesi ve yakınları katıldı.
Hatice Gönül Sönmez'in cenazesi, Yeni Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: AA
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