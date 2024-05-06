Mültecilere nikah ücreti 10 bin TL olmuştu... DEVA'dan CHP'li Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal ve meclis üyeleri hakkında suç duyurusu

DEVA Partisi, mültecilere nikah ücretini 10 bin TL'ye çıkaran CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve meclis üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Mültecilere nikah ücreti 10 bin TL olmuştu... DEVA'dan CHP'li Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal ve meclis üyeleri hakkında suç duyurusu

DEVA Partisi, mültecilere nikah ücretini 10 bin TL'ye çıkaran CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve meclis üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Duvar’dan Gizem Örnek’in haberine göre, DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Afyonkarahisar Belediyesi’nin mültecilere yönelik ‘Evlenme Hizmet Bedeli’ konusunda aldığı karar hakkında yaptığı açıklamada, "Evlilik hizmet bedelini, sığınmacılara vatandaşlarımızdan 25 kat fazla olacak şekilde 10 bin TL olarak belirlenmesi gerek kanunlara ve Anayasa’ya gerekse de uluslararası hukuka aykırıdır. Evlenme ve aile kurma hakkı herkesin en temel hakkıdır. Burcu Köksal ve bu kararı alanlar, ayrımcılık ve nefret suçu ile görevi kötüye kullanma suçunu işlemiştir” dedi.

'CHP'LİLERİ BU KÖTÜLÜK KARŞISINDA KARARLI DURUŞA DAVET EDİYORUM'

Yener, “Tüm CHP’li yönetici ve vatandaşlarımızı da bu kötülük karşısında kararlı bir duruşa davet ediyorum” dediği açıklamasında şunları söyledi:

“40 yaşıma kadar Almanya’da yaşamış ve hayatını Almanya’daki Türklere ve Müslümanlara yönelik ayrımcılıkla mücadeleye adamış bir milletvekili olarak güzel ülkemde savunmasız insanlara ve tüm ötekilere yapılan ayrımcılıklara sessiz kalmayacağını belirten Yeneroğlu, "Ben savunmasız insanlara karşı ayrımcılık ve nefret suçu işleyen bu kişi hakkında suç duyurusunda bulunmayı insanlığın bir gereği olarak görüyorum. Tüm CHP’li yönetici ve vatandaşlarımızı da bu kötülük karşısında kararlı bir duruşa davet ediyorum. Ülkemde yaygın anlayışın aksine, kime karşı yapılırsa yapılsın her türlü adaletsizliğe karşı çıkmamızın milletimizin en üst menfaati olduğuna inancım tamdır.”

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