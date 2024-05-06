1 Mayıs eylemleri için 12 tutuklama istemi daha!

1 Mayıs'ta Anayasa Mahkemesi'nin kararına dayanarak Taksim'e çıkmaya çalışan ancak zaman zaman polisle karşı karşıya gelen göstericilerden 12'si hakkında daha tutuklama istendi.

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1 Mayıs eylemleri için 12 tutuklama istemi daha!

1 Mayıs'ta Anayasa Mahkemesi'nin kararına dayanarak Taksim'e çıkmaya çalışan ancak zaman zaman polisle karşı karşıya gelen göstericilerden 12'si hakkında daha tutuklama istendi. Mahkeme, daha önce 65 Taksim eylemcisinden 38'i hakkında tutuklama kararı vermişti.

Anayasa Mahkemesi'nin kararını gerekçe gösteren DİSK'in çağrılarına uyan çok sayıda parti, sivil toplum ve meslek örgütü 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak için harekete geçmişti. Ancak Taksim Meydanı'nı kutlamalara kapatan İçişleri Bakanlığı, meydana çıkan yollar başta olmak üzere Saraçhane, Beşiktaş, Şişli başta olmak üzere çok sayıda semtte olağanüstü önlemler almış, tarihi Bozdoğan Kemeri polis barikatıyla kapatılmıştı. 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler zaman zaman da polisle karşı karşıya gelmiş, barikata flama saplarıyla vuranların da aralarında bulunduğu gruplara biber gazıyla müdahale edilmişti.

1 Mayıs'ta 217 kişi gözaltına alınırken ev baskınlarında önce 52, son olarak da 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların büyük bölümü ilk günün akşamı salıverilirken emniyetteki işlemleri biten 65 kişi ise cumartesi günü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılığın tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk ettiği kişilerden 38'i tutuklandı.

YENİ GÖZALTILAR, YENİ TUTUKLAMA İSTEMİ

Tutuklama kararlarına tepkiler devam ederken polis ev baskınları ile 12 kişiyi daha gözaltına aldı. Gözaltındakiler sağlık kontrollerinin ardından bu sabah İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadeleri tamamlanan 1 Mayıs eylemcileri tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

CHP: "MAHKEME İKTİDARIN BASKISINDAN ETKİLENMİŞ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat başkanlığındaki CHP heyeti adliye önünde tutuklamaları tepki göstermişti. Yapılan açıklamada "1 Mayıs'ta gözaltıların hemen ardından İçişleri Bakanı'nın mahkemeyi etkileyecek şekilde yaptığı açıklamalar neticesinde gözüküyor ki mahkeme de iktidarın bu baskısından etkilenmiş ve hukuksuz bir tutuklama süreciyle karşı karşıyayız" denilmişti.

Kaynak: ANKA

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1 Mayıs Gözaltı CHP
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