Mülakatın kaldırılmayacağını itiraf etmişti: Bakan Tekin'den öğretmen alımında yeni 'mülakat' açıklaması

İktidarın 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde kaldırılacağını vadettiği kamu personeli alımında mülakatlarla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den yeni açıklama geldi.

Bakan Tekin, öğretmenlerin alan testlerindeki başarı oranlarının düşük olduğunu söyleyerek mülakatı savundu.

Mülakatın kaldırılmayacağının ancak etkisiyle ilgili bir güncelleme geleceğinin mesajını veren Tekin, "Biz atamalarda mülakat ve sınavın atamada etkisini yüzde 50, yüzde 50 yapmak istiyoruz” dedi.

Tekin konuya ilişkin şunları söyledi:

2023-2024 eğitim yılı açıldı. Öğretmen arkadaşlara, velilere, öğrencilerimize, milletimize öncelikle hayırlı olsun diliyorum. 74 bin civarında kurum var, eğitim yapılan ortam. 20 milyona yakın öğrencimiz var.Çok geniş kitlelere hitap ediyoruz. Eğitim her ülkenin ana konularından bir tanesi. Attığınız her adım önemli oranda destek buluyor ya da muhalefet oluşuyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde eğitim sisteminde tartışma bitmez. Eğitimle ilgili tartışmalar hep gündem konusu. Bize eleştirileri saygıyla karşılıyoruz. Ben bu anlamda art niyetli olmayan eleştirileri saygıyla karşılıyorum. Mülakatla ilgili kamuoyunda çok fazla tartışma var. Bu konu gündemimize 2015 yılından itibaren girmeye başladı. Öğretmen atama süreci revize edilmeli.

Tek başına mülakat gibi sunuluyor. Mülakat gibi mülakat dediğimde başladı eleştiri. Şu an öğretmenleri nasıl istihdam ediyoruz.Biz yaklaşık 128 alanda öğretmen ataması yapıyoruz. 17-18 tanesi ÖSYM öğretmenlik alan bilgisi testine tutuluyorlar. O test 2 tane soru grubuyla karşı karşıya kalıyor.