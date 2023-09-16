Valilik duyurdu: Kamuda mesai saatleri değişti!

Bilecik Valiliği tarafından yapılan duyuruda kamuda mesai saatlerinin değiştiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"18 Eylül 2023 Pazartesi gününden geçerli olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 100'üncü maddesine göre ilimizde uygulanacak mesai saatleri sabah 09.00-12.30 ve öğle 13.30-18.00 olarak uygulanacaktır. Bazı kurum ve kuruluşlar için özel kanun ve talimatlarla tespit edilmiş olan mesai saatlerinin uygulanmasına ilişkin esaslar saklıdır."

MESAİ SAATLERİ KISALACAK MI?

Öte yandan seçimlerden önce 8 saatlik çalışma süresinin normal olarak algılanmaya başlandığını belirten eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Halen sanayi çağının başlangıcında talep edilen 8 saat civarında kalması olabilir mi? Elbette açıkça olamaz. Dolayısıyla biz Türkler de çalışma hayatımızı modernize ederek çalışma sürelerinin yeniden daha insani şartlarda, emeğin verimliliğini birim verimliliğindeki artışı dikkate alarak yeniden düzenlemek durumundayız" demişti.

İngiltere'de 6 saat uygulamasına geçildiğini belirten Bilgin, "5 saat denemesi yapılıyor. Dünyanın birçok yerinde, bu çalışmalar yapılıyor. 1 Mayıs'ta bunları düşünerek çalışma ilişkileri üzerinde tartışmamız gerekir" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak, Bilgin'in açıklaması sonrası düzenlemeye ilişkin henüz bir yol alınmış değil.

Kaynak: Gerçek Gündem