Muhtarın skandal kararına AKP'li belediye başkanı sahip çıktı: 'Saygı duyuyorum'

Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Karaağız Mahallesi’nde kadın ve erkeklerin birlikte eğlenmesini yasaklayan muhtara AKP'li belediye başkanından destek geldi. Bir açıklama yapan belediye başkanı 'Saygı duyuyorum' dedi.

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Muhtarın skandal kararına AKP'li belediye başkanı sahip çıktı: 'Saygı duyuyorum'

Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Karaağız Mahallesi Muhtarlığı ve Karaağız Yardımlaşma Derneği, düğün, kına ve asker uğurlaması gibi eğlencelerde kadın ve erkeklerin bir arada olmasını “dinen uygun olmadığı” gerekçesiyle 'yasakladı.'

KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU 

Söz konusu yasak girişimi kamuoyunda büyük tepki çekerken köy muhtarı Arif Yılmaz yaptığı açıklamada, "Karar anayasaya aykırı, hukuki açıdan hiç düşündünüz mü?" sorusunu yanıtlayan Yılmaz "Yok, ne gibi anayasaya uygun değil?" yanıtını verdi.

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AKP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI SAHİP ÇIKTI 

Köyün bağlı olduğu Büyükorhan ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz ise söz konusu skandal karara sahip çıktı. 

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BursadaBugün'ün haberine göre Korkmaz, ''Ben halkın kararlarına saygılı bir belediye başkanıyım halk böyle bir karar almış ben de halkın kararına saygı duyuyorum. Benim söylemediğim şeyleri yayınlamışlar. Ben karara ne tepki gösterdim ne destek çıktım. Konu hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum. Şu an söylemediğim şeyleri yayınlayan bir haber sitesi yüzünden halkım beni linç ediyor" ifadelerini kullandı.

Karara saygı duyduğunu belirten Korkmaz, "

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