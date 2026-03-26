Muhittin Böcek'in Şoförleri Tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in 2 şoförü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Muhittin Böcek'in Şoförleri Tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İBB'ye yönelik 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik davada tutuklu yargılanan Muhittin Böcek'in 2 şoförü hakkında gözaltı kararı verildi.

ŞÜPHELİLER İSTANBUL'A GETİRİLDİ

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheliyi Antalya'da gözaltına aldı. Şüphelilerin işlemleri için emniyete getirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece 'Rüşvet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Muhittin Böcek Antalya
