Muhittin Böcek'in Şoförleri Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İBB'ye yönelik 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik davada tutuklu yargılanan Muhittin Böcek'in 2 şoförü hakkında gözaltı kararı verildi.

ŞÜPHELİLER İSTANBUL'A GETİRİLDİ

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheliyi Antalya'da gözaltına aldı. Şüphelilerin işlemleri için emniyete getirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece 'Rüşvet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Haber Merkezi