Milyon Dolarlık Marina Yangınında Savcılık Harekete Geçti: Bilirkişi Heyeti Aydınlatacak

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki marinada demirli 8 motoryatı etkileyen yangın sonucu milyonlarca dolarlık maddi hasar meydana gelmişti. Olayla ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatarak bilirkişi heyeti görevlendirdi.

Bodrum Yalıkavak Mahallesi'ndeki marinada çıkan yangının ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

BİLİRKİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

Soruşturma kapsamında yangının çıkış nedeninin ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla bilirkişi heyeti görevlendirildi.

Heyetin bölgede yapacağı incelemelerin ardından yangının çıkış sebebine ilişkin rapor hazırlaması bekleniyor.

Öte yandan Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ile marina yetkililerince, yangın sonrası temizlik çalışmaları ve hasar gören teknelerin enkazının kaldırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Bodrum'da 21 Mart sabah saatlerinde Yalıkavak'taki marinada demirli 8 motoryatı etkileyen olayda uzunlukları 20 ile 30 metre arasında değişen 7 motoryat yanarak batmış, bir motoryatta hasar oluşmuştu. Yaşanan yangının ardından milyonlarca dolarlık maddi hasara meydana gelmişti.

Yangının söndürülmesine itfaiye ekiplerinin yanı sıra Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Bodrum Bölge Liman Başkanlığına bağlı yangın söndürme botları da destek olmuştu.

Kaynak: AA

