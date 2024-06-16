Bodrum'da 122 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 2 olayda toplamda 112 düzensiz göçmen yakalanırken, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

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Bodrum'da 122 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum’da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekne içerisindeki 62 düzensiz göçmen ile beraberinde 29 çocuk yakalanırken 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

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Bodrum’daki diğer olayda ise Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 1’i çocuk 31 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilirken gözaltına alınan göçmen kaçakçılığı şüphelileriyle ilgili adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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