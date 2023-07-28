Akbelen'de gazetecilere coplu ve biber gazlı saldırı

Muğla’daki Akbelen Ormanı’nda, Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji’ye ait kömür madenine karşı köylüler, 2019’dan bu yana mücadele ediyor.

Dava süreci devam ederken 24 Temmuz sabah saatlerinde bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi ve ağaç kıyımı başladı. Bölgede eylem başlatan İkizköy direnişçileri de jandarmanın biber gazlı ve coplu saldırısına uğradı.

COPLU VE BİBER GAZLI SALDIRI

Akbelen’de çevreciler ve halk direnişe devam ederken bölgede bulunan gazetecilere jandarma güçleri tarafından cop ve biber gazlı saldırı gerçekleşti. Gazeteci Kazım Kılıç, Twitter hesabından paylaştığı videoda saldırıya uğradıklarını belirtti. Kılıç, “AFP’den Bülent Kılıç, serbest muhabirler Berkcan Zengin ve Murat Kocabaş da dahil olmak üzere birçok muhabir müdahaleden etkilendi. Kocabaş kasıklarından tekmelenirken Zengin’in kamerası TOMA suyu nedeniyle şu anda çalışmıyor. Bana da kalkanla müdahale edildi” dedi.