Akbelen'de CHP'li Tanal'la direnişçiler arasında gerilim: Sizin yüzünüzden iktidarı kaybettik!

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Akbelen ormanlarında ağaç kıyımına karşı direnlere saldırıp, hakarette bulundu. Tanal, direnişçilere, "Sizin gibi insanlar yüzünüzden iktidarı kaybettik" dedi. Daha sonra açıklama yapan Tanal, "Birtakım siyasi oluşumların mensupları" diyerek kendini savundu.

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Muğla'nın İkizköy Mahallesi'ne bağlı Akbelen mevkinde maden için istimlak edilen alandaki ormanı dört yıldır savunan köylüler ve direnişçiler Pazartesi sabahı yeni bir kesim girişimiyle karşılaştılar.

Daha sonra doğa nöbetine katılanlara ve ağaçların kesilmesine karşı çıkan köylülere Jandarma ekipleri biber gazı ve jopla müdahale etti.

"SİZİN YÜZÜNÜZDEN İKTİDARI KAYBETTİK"

Sivil toplum örgütleri ve siyasiler Akbelen'de yaşananlara tepki gösterirken bölgeye giden CHP heyetinden Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, bir eylemciyle tartışması sırasında "Sizin gibi insanlar yüzünüzden iktidarı kaybettik" dedi.

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"AKP'NİN PROVOKATÖRÜSÜN"

Eylemcinin, "Bizim sayemizde kazanacaktınız, iyi ki kazanmamışsınız" demesi üzerine geri dönen Tananl, bu kez şu ifadeleri kullandı:

"AKP’nin ekmeğine yağ sürüyorsun. Sen AKP’nin provokatörüsün."

MAHMUT TANAL'DAN AÇIKLAMA

Yaşananların ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Tanal, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Muğla İkizköy halkının direnişine destek için gittiğimiz Akbelen Ormanı’nda tatsız bir hadise yaşadık.

Şöyle ki: Yetkililerle, jandarmayla görüşerek, demokratik eylem hakkını kullandığı için gözaltına alınan doğa aktivistlerinin serbest bırakılmasını sağladık.

Akabinde alanda vatandaşlarla sohbet ederken 'Hak mücadelesi veriyorsunuz. Sizi askerlerle, polisle karşı karşıya getiren AKP iktidarıdır' şeklinde değerlendirmede bulundum.

İktidarın, özel şirketin rantının korunması için günlerdir beklettiği güvenlik güçlerinin de gidişattan memnun olmadığını, onların da mağdur edildiğini anlattım.

Bunun üzerine Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP Heyetinin Akbelen’de bulunmasından rahatsızlık duyan birtakım siyasi oluşumların mensupları, 'asker ve polis savunuculuğu yaptığım' yönünde bana sataşmada bulundu.

Sosyal medyada 'CHP Milletvekili Mahmut Tanal’dan, Akbelen’de kendisini eleştiren vatandaşa: 'Sizin gibi insanlar yüzünden iktidarı kaybettik. AKP’nin provokatörüsün.' başlığıyla paylaşılan videonun perde arkası bundan ibarettir."

TANAL'DAN İKİNCİ AÇIKLAMA

Mahmut Tanal kendisine yönelik tepkilerin ardından yeni bir açıklama yaptı.

"Bizler ilk andan itibaren rantçıların musallat olduğu Akbelen Ormanı için İkizköy halkıyla birlikte bayramda-seyranda, alanda kamp kurup gece-gündüz direnirken ortalıkta gözükmeyenler, bugün kalkmış bizlere ayar veriyor, parmak sallıyor" diyen Tanal, şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar nerede bir hak mücadelesi, doğayı koruma mücadelesi varsa hep orada oldum. Mahmut Tanal olarak bana reva görülen muameleyi kamuoyunun vicdanına havale ediyorum."

KILIÇDAROĞLU DA PROTESTO EDİLDİ

Öte yandan alana gidip konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, arabasına binip ayrılmak isteyince yurttaşlar tarafından protesto edildi. CHP lideriyle birlikte kesim alanına gitmek isteyen yurttaşlar arabanın önünü kesti.

Daha sonra Kılıçdaroğlu yanındaki CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve birkaç yurttaşla kesim alanına girdi. Kılıçdaroğlu’yla birlikte alana girmek isteyen yurttaşlara jandarma biber gazı ve copla müdahale etti. Üç kişi gözaltına alındı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Mahmut Tanal CHP Akbelen Ormanı Muğla Kemal Kılıçdaroğlu
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