CHP'li Ali Mahir Başarır da Akbelen direnişçilerine parmak salladı: Bana bağırma!

Muğla Akbelen Ormanı'nda yandaş Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji’ye ait Yeniköy-Kemerköy santralında kullanılacak kömür için arama sahasının genişletme için ağaç kesimine karşı yurttaşların direnişi sürüyor.

Maden için istimlak edilen alandaki ormanı dört yıldır savunan köylüler ve direnişçiler ağaç kıyımına karşı direnirken, bölgeye giden CHP heyetinden Ali Mahir Başarır'ın tartıştığı çevrecilere parmak salladığı görüldü.

"BANA BAĞIRMA"

Başarır, kendisine tepki gösteren bir kadına "Bana bağırma" dedi.

MAHMUT TANAL DA DİRENİŞÇİLERE SALDIRMIŞTI

Aynı bölgede CHP heyetinden Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da, bir eylemciyle tartışması sırasında "Sizin gibi insanlar yüzünüzden iktidarı kaybettik" demişti.

Eylemcinin, "Bizim sayemizde kazanacaktınız, iyi ki kazanmamışsınız" demesi üzerine Tanal, bu kez şu ifadeleri kullanmıştı:

"AKP’nin ekmeğine yağ sürüyorsun. Sen AKP’nin provokatörüsün."

KILIÇDAROĞLU DA PROTESTO EDİLDİ

Öte yandan alana gidip konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, arabasına binip ayrılmak isteyince yurttaşlar tarafından protesto edildi. CHP lideriyle birlikte kesim alanına gitmek isteyen yurttaşlar arabanın önünü kesti.

Daha sonra Kılıçdaroğlu yanındaki CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve birkaç yurttaşla kesim alanına girdi. Kılıçdaroğlu’yla birlikte alana girmek isteyen yurttaşlara jandarma biber gazı ve copla müdahale etti. Üç kişi gözaltına alındı.