Muğla’da kaza: 4’ü ağır 34 yaralı

Muğla’da yolcu midibüsü ile kamyonun karıştığı kazada 4’ü ağır 34 kişi yaralandı. Yaralılar bölgedeki sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındı.

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Muğla’da, Menteşe Yatağan karayolu Bozarmut Mahallesi çıkışında kaza meydana geldi. Bozarmut Mahallesi çıkışında aynı istikamette seyir halinde olan Muğla Büyükşehir Belediyesine ait Göksel Kocabıyık yönetimindeki yolcu midibüsü, önünde seyreden Bünyamin Karabulut idaresindeki 34 DEB 397 plakalı kamyonun yavaşlaması üzerine arkadan çarptı.

Menteşe Çaykübü Mahallesi’nden Yatağan’a seyreden yolcu midibüsünde bulunan 34 kişi çarpmanın etkisi ile yaralandı. Midibüs şoförü Göksel Kocabıyık, çarpmanın etkisi ile araç içinde sıkıştı. Kaza sonrası vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine çok sayıda ambulans, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye AKS ekibi, UMKE, jandarma ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Kaza sonrası Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz ve Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da kaza yerine gelerek bilgi aldılar.

Kazada 4’ü ağır olmak üzere 34 yolcu yaralandı. Yatağan Devlet Hastanesi ve Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu, 30 kişiden büyük bölümünün ise ayakta tedavi gördüğü açıklandı.

Kaynak: İHA

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