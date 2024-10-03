Muğla'da Stratonikeia Antik Kenti Yakınlarında Yangın

Muğla’da Yatağan-Milas karayolu Stratonikeia antik kenti mevkiinde yangın çıktı.

Yangın sonrası bölgeye arazöz ekipleri gönderildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile alevler kontrol altına alındı.

Yangının çıkışı ile ilgili soruşturma başlatılırken, ekipler yanan sahada soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: İHA