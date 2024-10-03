Muğla'da Stratonikeia Antik Kenti Yakınlarında Yangın

Muğla'da Stratonikeia antik kenti mevkiinde yangın çıktı. Alevler kontrol altına alınırken, yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Muğla'da Stratonikeia Antik Kenti Yakınlarında Yangın

Muğla’da Yatağan-Milas karayolu Stratonikeia antik kenti mevkiinde yangın çıktı.

Yangın sonrası bölgeye arazöz ekipleri gönderildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile alevler kontrol altına alındı.

Yangının çıkışı ile ilgili soruşturma başlatılırken, ekipler yanan sahada soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: İHA

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