Yüksek Sesle Müzik Dinleyen Sürücülere Ceza Yağdı

Düzce'de kent merkezinde çeşitli noktalarda trafik denetimleri gerçekleştirildi. Yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık veren sürücülere ceza kesildi.

Yüksek Sesle Müzik Dinleyen Sürücülere Ceza Yağdı

Düzce'de Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube müdürlüğü ekipleri kent merkezinde çeşitli noktalarda trafik denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde, yüksek sesle çevreyi rahatsız eden sürücülere cezai işlem uygulandı. Araçlardaki müzik cihazlarını kamu huzurunu bozacak şekilde kullananlar ve gürültü çıkaran araç sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde sürücülere 692,50 TL cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İHA

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