Kavşakta Kontrolden Çıkan Tır Şarampole Uçtu: Sürücü Yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, ekipler inceleme başlattı.

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Kavşakta Kontrolden Çıkan Tır Şarampole Uçtu: Sürücü Yaralı

Konya’da Ankara Kara yolu Kulu Makas Kavşağı yakınlarında saat 09.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana istikametinden İstanbul’a seyir halinde olan M.K. idaresindeki tır, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Ağaçlara çarpan tır devrilirken, dorsesinde yüklü bulunan boya tankları etrafa savruldu.

Kazada tır sürücü M.K. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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