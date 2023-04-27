Muğla'da milyon dolarlık yük yandı!

Mersin’den yola çıktığı öğrenilen Sinan A. yönetimindeki TIR, Sakar Geçidi'ni aşınca Kızılağaç mevkiinde yanmaya başladı. Bir anda TIR'ın pupasında başlayan yangın tüm dorseyi sardı. Yüküyle birlikte alev alev yanan TIR'ı söndürmek için Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri kısa sürede bölgeye gelerek yangına müdahale etti.

Yangında TIR tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken ekonomik değeri oldukça yüksek olan tırdaki güneş panelleri de yandı.

"ARAÇ YANMAYA BAŞLADI"

Yangının bir anda başladığını belirten TIR sürücüsü Sinan A., "Yolda giderken aniden yağ ikaz lambası yandı. Sağa çektim. Araç yanmaya başladı. Mersin’den yola çıkmıştım. TÜVTÜRK istasyonlarına bu güneş panellerini bıraka bıraka gidiyordum" diye konuştu.