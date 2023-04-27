Çaybaşı Belediyesi işçilerinin grevi kazanımla sonuçlandı

Belediye İş Sendikası ile Ordu Çaybaşı Belediyesi arasında ÇAYBEL A.Ş. işçileri için yürütülen toplu sözleşme sürecinde anlaşma sağlanamadı. Süreç içinde 9 işçi, işten çıkarılmıştı. Çaybaşı Belediyesi alınan grev kararına itiraz etmişti. Mahkeme, sendikanın lehine karar verince, işçiler 2 Şubat’ta greve çıkmışlardı.

Belediye-İş Sendikası üyesi işçiler, Çaybaşı Belediyesi arasında bugün uzlaşıya varıldı. İşçilerin maaşlarında yüzde 75 zam oranında anlaşma sağlandı ve işten çıkarılan 9 işçide işe geri döndü.

"EN İYİ HİZMETİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Belediye-İş Sendikası Ordu Şube Başkanı Kadir Altun, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Ordu Çaybaşı Belediyesi ÇAYBEL A.Ş’de Üç Aya Yakın Zamandır Devam Eden Grevimiz Anlaşmayla Sonuçlandı.

Sendikamız ile Çaybaşı Belediyesi arasında devam eden toplu sözleşme görüşmelerinin bu kadar uzamayıp, grev aşamasına gelmeden masada bitmesi kuşkusuz daha iyi olacaktı. Gelinen noktada, grevin daha fazla uzamaması ve anlaşmayla sonuçlanması için tüm taraflar büyük özveri ve katkıda bulundu.

Sendikamız üyesi belediye emekçileri dün olduğu gibi bugün de iş barışı içinde Ordu halkına en iyi hizmeti vermeye devam edecektir”