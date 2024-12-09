Bariyerleri Aşan Yolcu Otobüsü Karşı Şeride Geçti, Yaralılar Var

Muğla'nın Ula ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak karşı şeride geçtiği kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

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Bariyerleri Aşan Yolcu Otobüsü Karşı Şeride Geçti, Yaralılar Var


Edinilen bilgiye göre, Ula ilçesi Sakar rampasında yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Pamukkale Turizm'e ait 35 YS 236 plakalı yolcu otobüsü, yol ortasındaki bariyerlere çarparak karşı şeride geçti. Kaza esnasında karşı şeritten araç gelmemesi ise olası bir faciayı engelledi.

Bariyerleri Aşan Yolcu Otobüsü Karşı Şeride Geçti, Yaralılar Var - Resim : 1

5 KİŞİ YARALANDI

Otobüs, bariyerlerin üzerine çıkarak durabildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişiden 2'si sağlık ekipleri tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, 3 kişinin ise tedavisi ayakta yapıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bariyerleri Aşan Yolcu Otobüsü Karşı Şeride Geçti, Yaralılar Var - Resim : 2

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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