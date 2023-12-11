Müftülük binasında engelli memur darp edildi iddiası

MİL Diyanet-Sen, Gaziantep Diyanet-Sen İl Başkanı Müslüm Göral’ın müftülük binasında engelli bir memuru darp ettiğini öne sürdü. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, açılan soruşturma üzerine Göral’ın görev yeri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından değiştirilirken karar 3 ay boyunca uygulanmadı.

MİL Diyanet-Sen yaptığı açıklamada “Daha önce verilen bölge dışı yer değişikliği kararı Gaziantep il içine çevrilerek Göral’ın merkezde görev yapmasına müsaade edilmiştir” dendi.

MİL Diyanet-Sen darp olayından dolayı görev yeri değiştirilen Göral’ın daha sonra Gaziantep Memur-Sen İl Başkanlığı’na getirildiğini belirtti.