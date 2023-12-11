Müftülük binasında engelli memur darp edildi iddiası

Diyanet çalışanları arasında faaliyet gösteren iki sendika birbirine girdi. Manevi İlkeli Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (MİL Diyanet-Sen) ile Diyanet Sendikası arasında gerilim yükseldi.

Müftülük binasında engelli memur darp edildi iddiası

MİL Diyanet-Sen, Gaziantep Diyanet-Sen İl Başkanı Müslüm Göral’ın müftülük binasında engelli bir memuru darp ettiğini öne sürdü. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, açılan soruşturma üzerine Göral’ın görev yeri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından değiştirilirken karar 3 ay boyunca uygulanmadı.

MİL Diyanet-Sen yaptığı açıklamada “Daha önce verilen bölge dışı yer değişikliği kararı Gaziantep il içine çevrilerek Göral’ın merkezde görev yapmasına müsaade edilmiştir” dendi.

MİL Diyanet-Sen darp olayından dolayı görev yeri değiştirilen Göral’ın daha sonra Gaziantep Memur-Sen İl Başkanlığı’na getirildiğini belirtti.

Etiketler
Diyanet Sendika
Fatih’te park halindeki ticari taksi ve otomobil alev alev yandı Fatih’te park halindeki ticari taksi ve otomobil alev alev yandı
Güngören’de sokak ortasında silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı Güngören’de sokak ortasında silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Ehliyeti olanlar dikkat! 2016 öncesinde aldıysanız süre daraldı Ehliyeti olanlar dikkat! 2016 öncesinde aldıysanız süre daraldı
Evini kiraya vermek isteyenler, dikkat: 3 hafta kaldı, 1 milyon lira cezası var! Evini kiraya vermek isteyenler, dikkat: 3 hafta kaldı, 1 milyon lira cezası var!
İzmir’de korkunç olay: Annesini bıçaklayarak öldürdü, cinayeti babasına itiraf etti Annesini bıçaklayarak öldürdü, cinayeti babasına itiraf etti
ÇOK OKUNANLAR
Bloomberg listeledi: Dünyanın en zengin 25 ailesi Dünyanın en zengin 25 ailesi
BEDAŞ açıkladı: İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor! Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor!
En cömert burçlar belli oldu: İşte bonkörlükte sınır tanımayan o burçlar... En cömert burçlar belli oldu
Ekrem İmamoğlu'ndan 'Berat Albayrak' göndermeli yaz saati uygulaması tepkisi: "Kararı alan ortada yok" İmamoğlu'ndan 'Berat Albayrak' göndermeli yaz saati uygulaması tepkisi