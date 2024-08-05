MSB: Metina'da İki PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde düzenlenen operasyonda iki PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB: Metina'da İki PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen PKK’lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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