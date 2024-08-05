MSB: Metina'da İki PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde düzenlenen operasyonda iki PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen PKK’lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz."
Kaynak: ANKA