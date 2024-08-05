Metruk Binada Yangın

Bursa'da metruk binada çıkan yangın korkuttu. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

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Metruk Binada Yangın

Bursa'da 2 katlı metruk bir binada yangın çıktı. Alevler, itfaiyenin zamanında yaptığı müdahale ile çevre binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Osmangazi ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı metruk bir binada meydana geldi. Alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiye ekibinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü.

Çıkış nedeni belirlenemeyen yangın ile ilgili soruşturmaya başlandı.

Kaynak: DHA

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