Eskişehir'de Yangın Büyümeden Söndürüldü

Eskişehir'de ormanlık alanda başlayan yangın korkuttu. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Son Güncelleme:
Eskişehir'de Yangın Büyümeden Söndürüldü

Eskişehir’in Han İlçesi’nde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, hızlı müdahale sonucunda büyümeden söndürüldü.

Han Merkez’e bağlı Doğanlar Mevkii’nde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Meşe ve ardıç ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangının söndürülmesi amacıyla itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı. Vatandaşların yanı sıra 2 itfaiye ve 1 arazöz ile gerçekleştirilen müdahale sonucunda yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaklaşık 500 metrekarelik alanda etkili olan yangında ağaçların kök kısımları hasar gördü.

Kaynak: İHA

Etiketler
Orman yangınları
Son Güncelleme:
Aydın'da Araç Yangını Ormana Sıçradı Aydın'da Araç Yangını Ormana Sıçradı
Mehmet Şimşek Acımadı, Balyozu İndirdi: Sigara Firmasına Ağır Ceza Mehmet Şimşek Acımadı, Balyozu İndirdi: Sigara Firmasına Ağır Ceza
Bebek Bezinden Uyuşturucu Çıktı Bebek Bezinden Uyuşturucu Çıktı
Türk Kahvesine Eklendiğinde Lezzetini Katlayan Malzeme! 1 Kaşık Yetiyor Türk Kahvesine Eklendiğinde Lezzetini Katlayan Malzeme! 1 Kaşık Yetiyor
ÇOK OKUNANLAR
Çarşamba Gününden İtibaren Geçerli Olacak: Garanti ve İş Bankası'ndan Emekli Promosyonuna Dev Zam Çarşamba Gününden İtibaren Geçerli Olacak: Garanti ve İş Bankası'ndan Emekli Promosyonuna Dev Zam
Kent Lokantası'nda Sıra Beklerken O Kelimeyi Duyunca Sinir Krizi Geçirdi Kent Lokantası'nda Sıra Beklerken O Kelimeyi Duyunca Sinir Krizi Geçirdi
'Kara Pazartesi' FED'i Harekete Geçirdi: Acil Toplanıyor 'Kara Pazartesi' FED'i Harekete Geçirdi
Yıllardır Böylesi Görülmemişti! 1991'den Sonraki En Büyük Altın Keşfi Yıllardır Böylesi Görülmemişti! 1991'den Sonraki En Büyük Altın Keşfi
CHP 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda Seçim Sonuçlandı! Asu Kaya, CHP Kadın Kolları Başkanı Seçildi Asu Kaya, CHP Kadın Kolları Başkanı Seçildi