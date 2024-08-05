Eskişehir'de Yangın Büyümeden Söndürüldü

Eskişehir’in Han İlçesi’nde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, hızlı müdahale sonucunda büyümeden söndürüldü.

Han Merkez’e bağlı Doğanlar Mevkii’nde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Meşe ve ardıç ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangının söndürülmesi amacıyla itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı. Vatandaşların yanı sıra 2 itfaiye ve 1 arazöz ile gerçekleştirilen müdahale sonucunda yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaklaşık 500 metrekarelik alanda etkili olan yangında ağaçların kök kısımları hasar gördü.

Kaynak: İHA