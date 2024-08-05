Böyle Skandal Görülmedi! Ali Yerlikaya 'İlk Defa Söylüyorum' Diyerek Açıkladı: 729 Bin Suriyeli Kayıp!

AKP İnsan Hakları Başkanlığı tarafından 'İnsan Hakları Eğitim Programı' düzenlendi. Programda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelindeki göçmenlere ilişkin verileri paylaştı. Türkiye'deki yabancıların adres beyanlarında oturup oturmadıklarını araştırdıklarını belirten Yerlikaya, "İlk defa söylüyorum" diyerek çarpıcı verileri aktardı.

729 BİN SURİYELİ ADRESİNDE YOK

"3 milyon 103 bin Suriyelinin 729 bininin beyan ettiği adresinde olmadığını gördük" diyen Yerlikaya, bu kişilere 90 gün süre verdiklerini açıkladı. Yerlikaya'nın ifadeleri şöyle:

"Türkçe, İngilizce, Arapça uyarı gönderdik. Dedik ki 'Madem bizim ülkemizde yaşıyorsunuz adresini güncelle.' 90 günü geçtikten sonra 2 ay daha süre veriyoruz. Sonra vermiş olduğumuz tüm hizmeti askıya alıyoruz. Askıya aldığımız zaman okuldan faydalanamaz, sağlıktan faydalanamaz hiçbir şekilde."

Kaynak: Gerçek Gündem