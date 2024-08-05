Bebek Bezinden Uyuşturucu Çıktı
Tekirdağ'da polisin arama yaptığı takside, bebek bezleri altına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili iki şahıs gözaltına alındı.
Tekirdağ Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasında takside uyuşturucu bulunduğunu belirledi.
Durdurulup aranan takside, poşetteki bebek bezleri altına gizlenmiş 9 parça halinde 1 kilo 57 gram metamfetamin ve 4 fişek halinde 1,12 gram eroin ele geçirildi.
Araçtaki G.G. ve B.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.G. ve B.G., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Kaynak: DHA
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