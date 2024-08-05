Bebek Bezinden Uyuşturucu Çıktı

Tekirdağ'da polisin arama yaptığı takside, bebek bezleri altına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili iki şahıs gözaltına alındı.

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Bebek Bezinden Uyuşturucu Çıktı

Tekirdağ Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasında takside uyuşturucu bulunduğunu belirledi.

Durdurulup aranan takside, poşetteki bebek bezleri altına gizlenmiş 9 parça halinde 1 kilo 57 gram metamfetamin ve 4 fişek halinde 1,12 gram eroin ele geçirildi.

Araçtaki G.G. ve B.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.G. ve B.G., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

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