Hatay'da Cip Tarlaya Uçtu: 1 Yaralı

Hatay'da cip sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince tarlaya uçtu. Kazada cip sürücüsü yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Güncelleme:
Hatay'da Cip Tarlaya Uçtu: 1 Yaralı

Hatay - Gaziantep yolu Hassa ilçe merkezi mevkiinde kaza meydana geldi. E.B. idaresindeki 31 T 515 plakalı cip sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle tarlaya uçtu. İhbar verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Düğün Gecesi Korkunç Kaza! Gelin ve Damat Yaşamını YitirdiDüğün Gecesi Korkunç Kaza! Gelin ve Damat Yaşamını YitirdiGüncel

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Meyhanede Şiddet Skandalında Yeni Ayrıntılar! Kafasını Defalarca Masaya Vurup Telefonları Kırmışlar Kafasını Defalarca Masaya Vurup Telefonları Kırmışlar
Berk Atan'dan Gönül Dağı Kararı! TRT1 Dizisinin En Sevilen Oyuncusuydu Berk Atan'dan Gönül Dağı Kararı! TRT1 Dizisinin En Sevilen Oyuncusuydu
Kökü Koku Ekipleri Harekete Geçirdi! 12 Kamyon Çöp Çıktı Kökü Koku Ekipleri Harekete Geçirdi! 12 Kamyon Çöp Çıktı
Türkiye'de Domates Krizi, Üreticiler İsyan Etti: Sözleşmeli 3.5 TL, Sözleşmesiz 1.80 TL Türkiye'de Domates Krizi, Üreticiler İsyan Etti: Sözleşmeli 3.5 TL, Sözleşmesiz 1.80 TL
ÇOK OKUNANLAR
Çarşamba Gününden İtibaren Geçerli Olacak: Garanti ve İş Bankası'ndan Emekli Promosyonuna Dev Zam Çarşamba Gününden İtibaren Geçerli Olacak: Garanti ve İş Bankası'ndan Emekli Promosyonuna Dev Zam
Kent Lokantası'nda Sıra Beklerken O Kelimeyi Duyunca Sinir Krizi Geçirdi Kent Lokantası'nda Sıra Beklerken O Kelimeyi Duyunca Sinir Krizi Geçirdi
'Kara Pazartesi' FED'i Harekete Geçirdi: Acil Toplanıyor 'Kara Pazartesi' FED'i Harekete Geçirdi
Yıllardır Böylesi Görülmemişti! 1991'den Sonraki En Büyük Altın Keşfi Yıllardır Böylesi Görülmemişti! 1991'den Sonraki En Büyük Altın Keşfi
CHP 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda Seçim Sonuçlandı! Asu Kaya, CHP Kadın Kolları Başkanı Seçildi Asu Kaya, CHP Kadın Kolları Başkanı Seçildi