Hatay'da Cip Tarlaya Uçtu: 1 Yaralı

Hatay - Gaziantep yolu Hassa ilçe merkezi mevkiinde kaza meydana geldi. E.B. idaresindeki 31 T 515 plakalı cip sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle tarlaya uçtu. İhbar verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA