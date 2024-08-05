Meyhanede Şiddet Skandalında Yeni Ayrıntılar! Kafasını Defalarca Masaya Vurup Telefonları Kırmışlar

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen meyhanedeki şiddet skandalında dikkat çeken yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Beyoğlu Cihangir'de bulunan Divane Cihangir Yeni Nesil Meyhane'de 03 Haziran'da yan masadan gelen şampanyayı kabul etmedikleri için üç kadın şiddete maruz bırakılarak tehdit edilmişti.

Şiddet skandalının ortaya çıkmasının ardından Beyoğlu Belediyesi mekanı mühürlemiş ve işyeri sahibi ve müdürü de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

3 Haziran'dan 18 gün sonra şiddete maruz bırakılan üç kadından ikisinin de aralarında bulunduğu iç kadın aynı mekana gitti. 22 yaşındaki Y. B., ilk olayın görüntülerinin 31 Temmuz'da ortaya çıkması ve Y. T.'nin şikayet ettiğini duymasının ardından Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Karaköy Polis Merkezi'ne giderek şikayette bulundu.

'TELEFONU ELİNDEN ALARAK YERE FIRLATTTI'

halktv.com.tr'nin haberina göre, Y.B.'nin şikayetiyle aynı mekanın kadınları bir kez daha darbettiği ortaya çıktı. Y.B., 1 Ağustos'ta polise verdiği ifadesinde şunları söyledi:

"Ben şu an çalışmıyorum. 21.06.2024 günü ilk olayda da isimleri geçen arkadaşlarım İ. K. ve H. E.'yle birlikte aynı meyhaneye gittik. 00.30 sıralarında M. M. D isimli şahıs hesabı getirdi ve işletmeyi kapatacaklarını söyledi. Cep telefonlarımızın şarjı olmadığı için bir müddet daha beklemelerini ve cep telefonlarımızı şarja takmamız gerektiğini söyledik. Bunun üzerine M. M. D., 03 Haziran'daki olaydan tanıdığı İ. K.'nın telefonunu elinden alarak yere fırlattı ve küfürler ederek İ.K.'yı itekledi.

'KAFAMI DEFALARCA MASAYA VURDU'

Daha sonra mekanın sahibi V. T. de yanıma gelerek kulağıma, 'Bana numaranı ver seni buradan çıkarayım' dedi ve ben bunu duyunca V. T.'yi ittim. V. T. de bir eliyle benim kolumdan bir eliyle de ensemden tutarak kafamı defalarca masaya vurdu. Bu darbın etkisiyle dudağım patladı. Daha sonra beni bıraktı ve çıkmaya çalıştığımız esnada M. M. D. cep telefonlarımızı alarak masaya vurdu. Bu sırada H. E.'nin telefonunun camı kırıldı. Sonra da telefonlarımızı geri verdi.

Tam çıkacağımız sırada M. M. D. daha önceki olaydan da tanıdığı İ. K.'yı tekmelediğini gördüm. Çalışanlara da bizi işaret ederek küfürlü bir şeklide, 'Bunları tanınmayacak hale getirin' dedi ve beni darp etmeye devam etti. Dışarı da peşimizden gelen M. M. D, 'Eğer s.. meyecekseniz buraya da gelmeyin' dedi.

Biz bu konuyla alakalı şahıslardan korktuğumuz için şikayetçi olmadık ve bu nedenle polise de gelmedik.

GÖRÜNTÜLER ÇIKINCA ŞİKAYETÇİ OLDU

Ancak 03 Haziran 2024 günü yaşanan olayda bulunan, delil bulamayız diye ve korktukları için şikayete gelemeyen İ. K. ve H. E.'nin yaşamış olduğu olaya ait dün yani 31.07.2024 günü sosyal medyada video görüntüleri yayınlandığını görmemiz üzerine iki olayla ilgili V. T. ve M. M. D. isimli kişilerden şikayetçi olmak için merkezinize geldik. Ben olayda aldığım darp nedeniyle vücudumun farklı yerlerinde morarmalar ve kızarıklar meydana geldi. Ancak olayın üzerinden yaklaşık bir buçuk ay geçmesi nedeniyle darp cebir raporu almadım. Ben M. M. D. ve V. T.'den şikayetçiyim."