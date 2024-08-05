Aydın'da Araç Yangını Ormana Sıçradı

Aydın'da bir otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek yakındaki ormana sıçradı. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

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Aydın'da Araç Yangını Ormana Sıçradı

Aydın'ın Buharkent ilçesi Gündoğan Mahallesi Hacıbalderesi mevkiinde bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı. Otomobilden yükselen alevler ormana sıçradı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri otomobil yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında otomobil metal yığınına dönerek kullanılamaz hale geldi.

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

İtfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin orman yangına müdahalesi sürerken, yangın söndürme helikopterleri de sortileri ile ekiplere havadan destek veriyor.

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Kaynak: İHA

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