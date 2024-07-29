MSB: Irak ve Suriye'nin Kuzeyinde 7 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda toplam 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 3'ü Irak'ın, 4'ü Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek."
Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 29, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG’li… pic.twitter.com/0LepYkYLF9
Kaynak: AA