MSB: Irak ve Suriye'nin Kuzeyinde 7 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda toplam 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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MSB: Irak ve Suriye'nin Kuzeyinde 7 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 3'ü Irak'ın, 4'ü Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek."

Kaynak: AA

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Terörle Mücadele Milli Savunma Bakanlığı
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