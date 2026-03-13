MSB Açıkladı: İran'dan Ateşlenen 3. Füze Etkisiz Hale Getirildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son günlerde İran'dan kaynaklandığı belirtilen balistik füze tehditlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İran’dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirilmiştir.

Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılması için ilgili ülkeyle görüşülmektedir.

Milli güvenliğimiz öncelenerek bölgedeki tüm gelişmeler dikkatle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

"HER TÜRLÜ TEHDİDE KARŞI HAZIRIZ"

NATO, İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın NATO unsurlarınca etkisiz hale getirilmesinin ardından, her yönden gelebilecek her türlü tehdide karşı hazır olduklarını bildirdi.

NATO'dan AA muhabirine yapılan yazılı açıklamada, "NATO, her yönden gelebilecek her türlü tehdide karşı savunmaya hazır olmaya devam ediyor" ifadesine yer verildi.

Operasyonel detayların paylaşılamayacağı belirtilen açıklamada, "Balistik füze savunma sistemimizi gelişen tehditlere uyarlamaya devam edeceğiz." bilgisi paylaşıldı.

DAHA ÖNCE İKİ FÜZE İMHA EDİLDİ

Mart ayı içinde İran’dan fırlatılan iki füze Türkiye hava sahasına girdikten sonra Doğu Akdeniz’deki NATO unsurları tarafından havada imha edilmişti. Enkaz parçaları Hatay ve Gaziantep çevresine düşerken olaylarda can kaybı yaşanmadı. Milli Savunma Bakanlığı, müdahalenin NATO hava savunma sistemi tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi