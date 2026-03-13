Akın Gürlek Duyurdu! HSK, Yargıtay İçin 8 Yeni Üye Seçti
Yargıtay’da görev süreleri dolan veya yaş haddinden emekliye ayrılan 16 üyenin ardından Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, 8 yeni üye seçimi gerçekleştirdi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, Yargıtay’da görev sürelerini tamamlayan veya yaş haddinden emekliye ayrılan 16 üyenin ardından yeni atamalar için toplandı. Toplantı, Adalet Bakanı Akın Gürlek başkanlığında gerçekleştirildi. Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada toplantı sonucunda Yargıtay üyeliği için 8 ismin seçildiğini bildirdi.
Buna göre Yargıtay üyeliğine seçilen isimler şöyle:
- Hüseyin Kürşad Serbes – Yargıtay Savcısı
- Tolgahan Öztoprak – Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Başsavcısı
- İbrahim Acarlı – Yargıtay Tetkik Hakimi
- Niyazi Acar – Adalet Bakanlığı eski Bakan Yardımcısı
- Ahmet Kaya – İstanbul Anadolu Komisyon Başkanı
- Bekir Altun – Adalet Akademisi Başkanı
- Çimen Atacan Tuna – Büyükçekmece Hakimi
- Musa Kanıcı – Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri
Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu toplantımız sonucunda Yargıtay Üyeliklerine;— Akın Gürlek (@abakingurlek) March 13, 2026
➖ Kayseri BAM Başsavcısı Tolgahan Öztoprak,
➖ Yargıtay Savcısı Hüseyin Kürşad Serbes,
➖ Yargıtay Tetkik Hâkimi İbrahim Acarlı,
➖ Adalet Bakanlığı eski Bakan Yardımcısı Niyazi Acar,
➖…
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: