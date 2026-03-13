Akın Gürlek Duyurdu! HSK, Yargıtay İçin 8 Yeni Üye Seçti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, Yargıtay’da görev sürelerini tamamlayan veya yaş haddinden emekliye ayrılan 16 üyenin ardından yeni atamalar için toplandı. Toplantı, Adalet Bakanı Akın Gürlek başkanlığında gerçekleştirildi. Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada toplantı sonucunda Yargıtay üyeliği için 8 ismin seçildiğini bildirdi.

Buna göre Yargıtay üyeliğine seçilen isimler şöyle:

Hüseyin Kürşad Serbes – Yargıtay Savcısı

Tolgahan Öztoprak – Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Başsavcısı

İbrahim Acarlı – Yargıtay Tetkik Hakimi

Niyazi Acar – Adalet Bakanlığı eski Bakan Yardımcısı

Ahmet Kaya – İstanbul Anadolu Komisyon Başkanı

Bekir Altun – Adalet Akademisi Başkanı

Çimen Atacan Tuna – Büyükçekmece Hakimi

Musa Kanıcı – Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu toplantımız sonucunda Yargıtay Üyeliklerine;



➖ Kayseri BAM Başsavcısı Tolgahan Öztoprak,

➖ Yargıtay Savcısı Hüseyin Kürşad Serbes,

➖ Yargıtay Tetkik Hâkimi İbrahim Acarlı,

➖ Adalet Bakanlığı eski Bakan Yardımcısı Niyazi Acar,

➖… — Akın Gürlek (@abakingurlek) March 13, 2026

Kaynak: Haber Merkezi