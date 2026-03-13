Akın Gürlek Duyurdu! HSK, Yargıtay İçin 8 Yeni Üye Seçti

Yargıtay’da görev süreleri dolan veya yaş haddinden emekliye ayrılan 16 üyenin ardından Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, 8 yeni üye seçimi gerçekleştirdi.

Son Güncelleme:
Akın Gürlek Duyurdu! HSK, Yargıtay İçin 8 Yeni Üye Seçti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, Yargıtay’da görev sürelerini tamamlayan veya yaş haddinden emekliye ayrılan 16 üyenin ardından yeni atamalar için toplandı. Toplantı, Adalet Bakanı Akın Gürlek başkanlığında gerçekleştirildi. Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada toplantı sonucunda Yargıtay üyeliği için 8 ismin seçildiğini bildirdi.

Buna göre Yargıtay üyeliğine seçilen isimler şöyle:

  • Hüseyin Kürşad Serbes – Yargıtay Savcısı
  • Tolgahan Öztoprak – Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Başsavcısı
  • İbrahim Acarlı – Yargıtay Tetkik Hakimi
  • Niyazi Acar – Adalet Bakanlığı eski Bakan Yardımcısı
  • Ahmet Kaya – İstanbul Anadolu Komisyon Başkanı
  • Bekir Altun – Adalet Akademisi Başkanı
  • Çimen Atacan Tuna – Büyükçekmece Hakimi
  • Musa Kanıcı – Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Akın Gürlek Hakimler ve Savcılar Kurulu
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
İletişim Fakültesi Öğrencileri İstanbul’da AK Parti’nin İftarında Buluştu İletişim Fakültesi Öğrencileri İstanbul’da AK Parti’nin İftarında Buluştu
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Şampiyon Yarış Atı Aşevinde Nasıl Kavurma Oldu? Sahibi Sessizliğini Bozdu: Hayır Yapmak İstemiştik Şampiyon Yarış Atı Aşevinde Nasıl Kavurma Oldu? Sahibi Sessizliğini Bozdu
ÇOK OKUNANLAR
Tokat Depreminin Ardından Ahmet Ercan Konum Vererek Uyardı! O Bölgeden Hemen Kaçın Tokat Depreminin Ardından Ahmet Ercan Konum Vererek Uyardı! O Bölgeden Hemen Kaçın
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel Gözaltında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel Gözaltında
Araç Sahipleri Dikkat, APP'den Sonra Sıra Bunlarda! Son Tarih 1 Nisan: Söktürmeyene Binlerce Liralık Ceza Yolda Araç Sahipleri Dikkat, APP'den Sonra Sıra Bunlarda! Söktürmeyene Binlerce Liralık Ceza Yolda
İşte Benim Stilim Yarışmacısı Ayşegül Eraslan Ölü Bulundu! Evindeki Kanlı Not Detayı Dikkat Çekti İşte Benim Stilim Yarışmacısı Ayşegül Eraslan Ölü Bulundu! Evindeki Kanlı Not Detayı Dikkat Çekti
Irak'ta ABD Yakıt Uçağı Düştü: CENTCOM'dan açıklama Irak'ta ABD Uçağı Düştü