İletişim Fakültesi Öğrencileri İstanbul’da AK Parti’nin İftarında Buluştu

İstanbul’da İletişim Fakültesi öğrencileri, AK Parti’nin düzenlediği "Genç İletişimciler İftarı" programında bir araya geldi. Etkinliğe çok sayıda AK Partili isim ve üniversite öğrencisi katıldı. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Erdoğan selam gönderirken; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar ve Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır birer konuşma gerçekleştirdi.

Son Güncelleme:
İletişim Fakültesi Öğrencileri İstanbul’da AK Parti’nin İftarında Buluştu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’da İletişim Platformu tarafından düzenlenen "Genç İletişimciler İftarı" programı düzenlendi. Bahçelievler Belediyesi Piramit Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, İletişim Platformu Başkanı Yusuf Ziya Çataklı ve davetli iletişim fakültesi öğrencileri katıldı. Kuran’ı Kerim Tilavetinin ardından iftar yapıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN SELAMI İLETİDİ

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını ileterek konuşmasına başlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, "Biz bu akşam buraya gelirken bir sıfatla geliyoruz. Cumhurbaşkanımız AK Parti’nin Genel Başkanı. Ben AK Parti’de onun yardımcısıyım ve iletişimden sorumlu bir başkanlık alanına sahibim. Bizim partimizin yaklaşık 18 birim başkanlığı var. Bu birim başkanlıklarının en görünür olanı, burada Hakan Bahadır başkanımızın yaptıklarının sokağa duyurulmasını sağlayan yer, benim başında olduğum yer. Dünyanın içinden geçtiği şartları ve şu anda etrafımızın bir ateş çemberi içerisindeyken, dünyadaki Orta Doğu Bölgesinin etrafında her yerde bir savaş alanı söz konusuyken Türkiye’de Elhamdülillah bugünlerde herhangi bir problemimiz söz konusu değil. Bunu sağlayan, bunu tesis eden bir liderimiz var. Küresel bir lider. Çok büyük bir mücadele, çok büyük bir gayretle, büyük bir vizyonla bugüne gelmeyi kendisine Rabbim nasip etti. Bizlere de onunla birlikte rol arkadaşlığı yaptığı için bir şans olarak bunu nasip etti. Kendisi vesile oldu. Yarın öbür gün tarihe geçmiş olduğunu artık net olarak akredite etmiş olan bir durum söz konusu iken biz de o tarihte kenarından kıyısından onun derdini ve yolunu anlatmaya gayret gösteren, kendisinin siyasetini zemine kavuşturmaya ve dışarıya açılan yüzü olan pozisyonuyla yıllardır, bu sorumluluğu tutarak yanında kendisine eşlik etmeye gayret gösterdik" diye konuştu.

“İLETİŞİM ASLINDA BARIŞ DEMEKTİR”

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ise, "Şu anda ortalık ateş yangını. İran’ı görüyorsunuz. İran’a yapılanları görüyorsunuz. Ramazan Ayı’nda iftar saatinde Lübnan’ı bombalıyorlar. Seversiniz, sevmezsiniz. Sonuçta Müslüman bir ülkenin bombalanmasını kabul etmiyoruz. Müslüman bir ülkenin, başka Müslüman ülkelerin Amerika Birleşik Devletleri’nin askeri var diye sivilleri öldürmesini de kabul etmiyoruz. Bizim dinimizde Allah’ın verdiği canı, Allah alabilir. Cezası vardır o ayrı. O yüzden iletişimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şu anda savaşın durduğunu düşünün. Bu füzelerle sağlanmaz. İletişimle sağlanır. Siz o yüzden çok önemlisiniz. Sizlerin bu ortamlarda, fakültelerde, üstatlarınızdan öğrendikleriniz inanın ki dünyada savaşı bitirecek barışı getirecektir. Bence iletişim aslında barış demektir" dedi.

Kaynak: İHA

Etiketler
AK Parti
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Türk TIR Şoförüyle İlgili Kahreden Detaylar Ortaya Çıktı! Son Görüntüleri Yürek Burktu Türk TIR Şoförüyle İlgili Kahreden Detaylar Ortaya Çıktı! Son Görüntüleri Yürek Burktu
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın Acı Günü! Annesi Vefat Etti MHP'li Semih Yalçın'ın Acı Günü
ÇOK OKUNANLAR
Tokat Depreminin Ardından Ahmet Ercan Konum Vererek Uyardı! O Bölgeden Hemen Kaçın Tokat Depreminin Ardından Ahmet Ercan Konum Vererek Uyardı! O Bölgeden Hemen Kaçın
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel Gözaltında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel Gözaltında
Araç Sahipleri Dikkat, APP'den Sonra Sıra Bunlarda! Son Tarih 1 Nisan: Söktürmeyene Binlerce Liralık Ceza Yolda Araç Sahipleri Dikkat, APP'den Sonra Sıra Bunlarda! Söktürmeyene Binlerce Liralık Ceza Yolda
İşte Benim Stilim Yarışmacısı Ayşegül Eraslan Ölü Bulundu! Evindeki Kanlı Not Detayı Dikkat Çekti İşte Benim Stilim Yarışmacısı Ayşegül Eraslan Ölü Bulundu! Evindeki Kanlı Not Detayı Dikkat Çekti
Irak'ta ABD Yakıt Uçağı Düştü: CENTCOM'dan açıklama Irak'ta ABD Uçağı Düştü